1. FC Heidenheim - Arminia Bielefeld 0:0

Nullnummer im Spitzenspiel zwischen Heidenheim und Bielefeld

Das war mager: Der 1. FC Heidenheim und Tabellenführer Arminia Bielefeld haben in einem dennoch sehenswerten Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga nicht ins Tor getroffen. Das 0:0 am Samstag (14.12.2019) reichte den Ostwestfalen allerdings, um im neunten Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben und die Tabellenspitze zu verteidigen.