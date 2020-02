Damit liegt 96 nach vier Spielen in Folge ohne Sieg nur zwei Punkte vor dem Abstiegsrelegationsplatz. Die auswärtsstarken Gäste, die schon bei den Absteigern VfB Stuttgart und 1. FC Nürnberg gewonnen hatten, liegen einen Zähler dahinter.

Trainer Rehm auf der Tribüne

Den Wiesbadenern, bei denen Rüdiger Rehm als erster Trainer im deutschen Profifußball wegen einer Gelbsperre auf der Tribüne saß, rettete Benedikt Röcker (90. Minute) in der turbulenten Schlussphase einen Punkt. Zuvor hatten Genki Haraguchi (83.) und Cedric Teuchert (87.) am Samstag (01.20.2020) das Spiel zugunsten der Niedersachsen gedreht. Die Gäste waren durch einen Kopfball von Stefan Aigner nach Flanke von Daniel Kyereh verdient in Führung gegangen (37.). Die beste Möglichkeit zum Ausgleich noch vor der Halbzeit hatte Felipe, der knapp das Tor verfehlte (45.).