Hannover 96 - VfL Osnabrück 0:0

Hannover muss sich mit Remis gegen Osnabrück begnügen

Hannover 96 kommt in der 2. Fußball-Bundesliga einfach nicht richtig in Tritt. Die Mannschaft von Trainer Mirko Slomka kam im Niedersachsen-Duell gegen den VfL Osnabrück am Sonntag nicht über ein 0:0 hinaus.