Die beste Chance zum Ausgleich vergab Jakuv Medic sechs Minuten vor dem Ende, beim Kopfball des Verteidigers nach einem Eckball stand die Latte im Weg.

Nächstes Nordduell für Hannover

Für Hannover 96 steht am kommenden Samstag in Kiel gleich das nächste Nordduell an, St. Pauli empfängt am Sonntag den FC Ingolstadt.

sid/dpa/red | Stand: 11.09.2021, 15:23