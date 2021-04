Durch den 3:1 in Hannover rückt Heidenheim in der Tabelle auf fünf Punkte an den Relegationsplatz heran, hat aber ein Spiel mehr als der aktuelle Tabellendritte aus Fürth absolviert. Hannover ist seit sieben Spielen ohne Sieg und versinkt in der Krise. Die Mannschaft bleibt im Tabellenmittelfeld - ohne Ambitionen nach oben und noch ohne größere Gefahr nach unten. Trainer Kenan Kocak dürfte aber weiter in der Diskussion stehen.

Leipertz und Schimmer halten Heidenheims Hoffnung am Leben

Beiden Mannschaften gelang in der Offensive zunächst kaum etwas. Das änderte sich in der 27. Minute, als 96-Kapitän Marvin Ducksch freistehend das fast leere Tor nicht traf. Marnon Busch (43.) erzielte für Heidenheim kurz vor der Pause mit einem Distanzschuss die Führung.

Florent Muslija (51.) erzielte zu Beginn der zweiten Hälfte mit einem ähnlich sehenswerten Treffer Hannovers Ausgleich. Ein vermeintlicher Treffer von Hannovers Genki Haraguchi wurde nach Videobeweis wegen einer Abseitsposition im Vorfeld zurückgenommen (61.) - was zu großem Ärger bei den Gastgebern führte. Wenig später trafen Robert Leipertz (75.) und Stefan Schimmer (79.), sie hielten damit die Aufstiegshoffnung der Heidenheimer am Leben.

96 nun in Bochum, FCH in Regensburg

Beide Mannschaften sind laut Spielplan am Sonntag (18.04.2021, 13:30 Uhr) wieder im Einsatz. Hannover tritt dann beim VfL Bochum an, Heidenheim muss zum SSV Jahn Regensburg. Das für Mittwoch angesetzte Spiel Hannovers in Kiel wird wegen einer Quarantäne von Holstein Kiel wohl nicht ausgetragen werden können.