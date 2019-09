Klos und Voglsammer treffen

Fabian Klos (32. Minute) erzielte per Kopf die Führung für die Gäste, Andreas Voglsammer gelang per Foulelfmeter die Entscheidung (64.), Felipe hatte zuvor Klos gefoult. Zu allem Überfluss für die 96er kassierte Waldemar Anton in der 80. Minute auch noch die gelb-rote Karte. Eine mögliche Aufholjagd war somit passé.