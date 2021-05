Die 96er gewannen damit nur eines der vergangenen elf Spiele. Die "Lilien" hingegen mussten nur eine Niederlage in den jüngsten neun Partien hinnehmen und belegen vor den weiteren Partien des 32. Spieltags den neunten Platz.

Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit brachte Marvin Ducksch die Gastgeber am Freitag (07.05.2021) in Führung (50. Minute). Marvin Mehlem (55.) antwortete aber postwendend, ehe Mathias Honsak (58.) die Gäste aus Darmstadt mit seinem vierten Saisontor zum Auswärtssieg schoss.

Keine lange Freude bei 96

Vor der Geisterkulisse in Hannover kamen die Darmstädter besser ins Spiel, schon in der zweiten Minute scheiterte Honsak am herauseilenden 96-Torwart Michael Esser. In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend, die verunsicherten Hannoveraner entwickelten kaum Gefahr im Offensivspiel. Das änderte sich sofort nach dem Seitenwechsel: Ein abgefälschter Schuss von Hendrik Weydandt landete bei Ducksch, der nur noch den Fuß hinhalten musste.