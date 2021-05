Die Gäste gingen am Sonntag (23.05.2021) in der sechsten Minute durch einen Schlenzer von Erik Schuranow in Führung. Mit seinem 16. Saisontreffer gelang Marvin Ducksch in der 36. Minute der Ausgleich für die Niedersachsen.

Nach dem Seitenwechsel erarbeitete sich der "Club" dann Feldvorteile, die erneut der 19 Jahre alte Schuranow (74.) in den Siegtreffer ummünzte. "Wir sind sehr froh und glücklich über den Sieg, dass wir die ansteigende Form der vergangenen Wochen noch einmal auf den Platz gebracht haben" , sagte Nürnbergs Trainer Robert Klauß. Hannovers Kocak haderte mit dem Abwehrverhalten bei den beiden Gegentoren, "das hatte mit Verteidigen in der zweiten Bundesliga wenig zu tun. Das zieht sich bei uns leider wie ein roter Faden durch die Runde."