Behrens sorgt für die Entscheidung

Stattdessen zeigten die Gäste genau das, was Hecking sich vom eigenen Team gewünscht hätte: In der 84. Minute erzielte Behrens seinen zweiten Treffer per Foulelfmeter. Josha Vagnoman hatte zuvor Philip Türpitz im Übereifer gefoult. Und es kam noch schlimmer. Mario Engels erzielte in der 88. Minute sogar noch den vierten Treffer für Sandhausen, das selbst lange in Abstiegsgefahr geschwebt hatte. Und den Schlusspunkt setzte ausgerechnet der ehemalige Hamburger Dennis Diekmeier mit dem 1:5.