HSV kassiert Ausgleich in letzter Minute

Bis in die vierte Minute der Nachspielzeit sah es so aus, als sei der HSV der große Gewinner des Spieltags, aber dann traf Jae-Sung Lee zum 3:3 für die "Störche". Durch die Niederlage der Heidenheimer in Hannover und dem Unentschieden des VfB Stuttgart gegen den VfL Osnabrück war der Weg auf den zweiten Tabellenplatz für die Hamburger geebnet, doch dann gab es die nächste Enttäuschung.

Protest gegen Rassismus auch im Volkspark

Auch im Volkspark knieten beide Mannschaften im Anstoßkreis vor dem Anpfiff nieder, um gegen Rassismus zu protestieren.

Das Spiel ging dann munter los. In der ersten Hälfte der ersten Halbzeit passierte mehr als in anderen Partien in 90 Minuten. Die Kieler führten durch einen Schlenzer von Alexander Mühling aus 17 Metern mit 1:0 (9.) und hatten nochmal Grund zur Freude, als Schiedsrichter Bastian Dankert ein Kopfballtor von Rick van Drongelen nach Eingriff des Videoassistenten zurücknahm. Bakery Jatta hatte im Abseits gestanden und Torwart Ioannis Gelios die Sicht versperrt.

Aber der Ausgleich folgte schnell, wenn auch fragwürdig. Nach einem vermeintlichen Schlag von Phil Neumann an Sonny Kittel zeigte Dankert auf den Elfmeterpunkt. Aaron Hunt verwandelte sicher (21.). Neumann hatte im Zweikampf zwar die Hand am Körper von Kittel, aber das schien im Rahmen des Erlaubten gewesen zu sein.