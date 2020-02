St. Pauli gegen Osnabrück, HSV in Aue

"Es ist schön, man kann heute und morgen ein bisschen genießen" , meinte St. Pauli-Coach Jos Luhukay: "Aber dann müssen wir unseren Fokus schnell wieder aufnehmen."

Am kommenden Samstag (29.02.2020, 13 Uhr) muss der HSV versuchen, die verlorenen Punkte in Aue zurückzuholen. St. Pauli empfängt am Sonntag (13:30 Uhr) den VfL Osnabrück.