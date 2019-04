FCM mit mutigem Auftritt

Vom Anpfiff weg demonstrierte der FCM , dass er nicht als Kanonenfutter an die Alster gereist war. Magdeburg begann forsch, presste früh und zwang die Gastgeber zu leichten Fehlern. Der HSV hatte Glück, dass Felix Lohkemper bei seinem vermeintlichen Treffer in der 22. Minute nach einem haarsträubenden Ballverlust von Gideon Jung wenige Zentimeter im Abseits stand.

Auch in der Folge hatte der Zweitliga-Neuling mehr vom Spiel. HSV-Keeper Julian Pollersbeck fischte einen Schlenzer von Rico Preißinger aus der Luft (25.), Verteidiger David Bates warf sich in höchster Not in einen Schuss von Lohkemper (44.).

Glückliche Führung für den HSV

Hamburg hatte zur Pause ein Torschussverhältnis von 3:7 und ein Eckenverhältnis von 0:6 zu verzeichnen, führte aber 1:0. Angreifer Jatta schaltete nach einem zu kurz abgewehrten Freistoß am schnellsten und markierte unbedrängt sein viertes Saisontor.

Schiedsrichter verweigert Handelfmeter

Im zweiten Abschnitt erhöhten die Hamburger die Schlagzahl zunächst deutlich. Schiedsrichter Bastian Dankert stand dann im Mittelpunkt, als er nach einem Zweikampf zwischen Tobias Müller und Pierre-Michel Lasogga dem HSV-Stürmer zurecht den Elfmeter verweigerte. Kurz darauf lag Dankert falsch, als Müller bei einem Bates-Kopfball im Strafraum den Ball mit ausgestrecktem Arm spielte - doch auch diesmal bleib Dankerts Pfeife stumm.

Am Ende warf der HSV noch einmal alles nach vorne, agierte aber viel zu planlos. Türpitz versetzte den Hanseaten quasi mit der letzten Aktion des Spiels den sportlichen Todesstoß.

Magdeburg spielt nun am Samstag (13.04.2019) daheim gegen Darmstadt 98. Der HSV tritt am Montag (15.04.2019) zum Spitzenspiel beim 1. FC Köln an.