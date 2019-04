Die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf musste sich am Samstag (20.04.2019) gegen Erzgebirge Aue mit einem 1:1 (0:1) begnügen und liegt nach dem fünften Spiel in Folge ohne Sieg als Tabellenzweiter nur noch zwei Punkte vor dem SC Paderborn auf dem Relegationsrang.

Philipp Zulechner brachte die Gäste nach zuletzt vier Niederlagen in Serie in Führung (43. Minute). Manuel Wintzheimer (53.) glich für die Hamburger aus, die am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) im Halbfinale des DFB-Pokals Bundesligist RB Leipzig empfangen.