"Schiedsrichter war nicht der Grund"

Arminia-Trainer Jeff Saibene fasste seine Eindrücke so zusammen: "Der Schiedsrichter hat zweimal in wichtigen Szenen gegen uns entschieden, aber das war nicht der Grund für die Niederlage. Wir haben einiges gut gemacht, müssen aber die Fehler abstellen und unsere Chancen nutzen." Lasogga war selig: "Es fühlt sich super an, am Ende mit drei Punkten und zwei Toren von mir dazustehen. Aber es war ein echtes Arbeitsspiel."