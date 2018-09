Lange sehr schwer getan

Der HSV tat sich gegen gut organisierte Heidenheimer lange sehr schwer. Neuzugang Hee-Chan Hwang sorgte vor der Pause für die gefährlichsten Szenen vor dem Tor der Gäste. Der Südkoreaner, der mit seiner Nationalmannschaft Gold bei den Asienspielen gewonnen hatte, hatte die beiden besten Chancen (26. und 45.), scheiterte aber beide Male am starken Torhüter Kevin Müller.

Nach dem Seitenwechsel hatte der auffällige Nikola Dovedan die Heidenheimer Führung auf dem Fuß. Nach einem Pass von Marc Schnatterer lief der Österreicher allein auf das Hamburger Tor zu, doch Gotoku Sakai holte ihn ein und grätschte ihm den Ball vom Fuß (52.).

Lasogga zuerst im Glück, dann mit dem Kopf

Nach dem Führungstreffer von Schmidt, der nach einem Abwehrfehler von Leo Lacroix erfolgreich war, ließ Dovedan das 2:0 aus, als er völlig frei den Ball über die Latte lupfte (69.). Lasogga hatte beim Ausgleich Glück: Der Ball prallt vom Pfosten gegen seine Brust und von dort ins Tor. Dann traf er zweimal per Kopf und machte alles klar.

Am 6. Spieltag tritt der Hamburger SV am Sonntag (23.09.2018) gegen Jahn Regensburg an. Zuvor steht allerdings am Dienstag (18.09.2018) noch das nachholspiel bei Dynamo Dresden auf dem Plan. Der 1. FC Heidenheim spielt am Sonntag gegen die SpVgg Greuther Fürth.