In der Anfangsphase setzten die Fürther die Akzente und hatten durch Julian Green (4.) eine Großchance. Die Vorarbeit hatte Keita-Ruel geleistet, aus drei Metern schoss Green jedoch Keeper Rafal Gikiewicz an. "Eisern Union" benötigte eine 20-minütige Anlaufphase, kam dann allerdings besser ins Spiel. Beim Treffer von Mees stand den Berlinern das Glück zur Seite, denn Paul Jaeckels Abwehrversuch landete direkt beim anschließenden Torschützen.

Caligiuri belohnt das "Kleeblatt"

Die Fürther hielten die Partie selbst in Unterzahl offen und hatten durchaus Chancen zum Ausgleich. Im Abschluss fehlte ihnen jedoch über weite Strecken etwas die Zielstrebigkeit. Die Hausherren gaben aber nicht auf und wurden schließlich für ihre Moral belohnt. In der 75. Minute lenkte Gikiewicz einen Schuss von Green noch an den Außenpfosten.

Fürth muss am nächsten Samstag beim 1. FC Magdeburg antreten, Union empfängt einen Tag darauf den Hamburger SV.