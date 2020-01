Die formstarken Franken gewannen am Freitag (31.01.2020) in Regensburg dank eines furiosen Starts mit 2:0 (2:0). Maximilian Wittek (11. Minute) und Havard Nielsen (15.) stellten schon in der ersten Viertelstunde die Weichen auf Sieg. Für den Jahn, der mit einem Sieg ebenfalls auf Rang vier geklettert wäre, endete damit eine Serie von sechs Heimspielen ohne Niederlage.

Jahn beginnt mutig

Regensburg begann zwar mutig, die Tore schossen aber die Gäste: Zunächst nutzte Wittek einen Fehlpass von Jann George und traf aus 18 Metern unter die Latte, nur vier Minuten später erhöhte Nielsen nach Vorarbeit von Branimir Hrgota. Anschließend verpassten die Hausherren mehrfach die Chance zum Anschlusstreffer. Fürth hat somit vier der vergangenen fünf Spiele gewonnen.