Wittek schießt Freistoß an die Latte

Schon in der zweiten Minute setzte Fürths Maximilian Wittek einen Freistoß an die Unterkante der Latte. Fürth begann mit hohem Tempo, Hamburg verlor in den ersten 15 Minuten dagegen zahlreiche Bälle schon im Spielaufbau. In der Folge fing der Aufstiegsfavorit sich allerdings, das Spiel verflachte dadurch bis zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel trat der HSV dann verbessert auf, den Schuss des Ex-Fürthers Khaled Narey konnte Sascha Burchert mit Mühe entschärfen (52.). Beide Teams spielten nun auf Augenhöhe, zu Beginn der Schlussphase vertändelten Hwang Hee-Chan und der für den wirkungslosen Lasogga eingewechselte Jungstar Jann-Fiete Arp eine weitere sehr gute Chance (78.).

Jetzt das Derby in Hamburg

Am achten Spieltag tritt Greuther Fürth am Sonntag (30.09.18) bei Dynamo Dresden an. Der HSV empfängt zeitgleich im Derby den FC St. Pauli.

Stand: 27.09.2018, 22:25