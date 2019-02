Daniel Keita-Ruel (86. Minute) traf am Samstag (09.02.2019) in der hektischen Schlussphase im Nachschuss nach einem vergebenen Foulelfmeter, in der Nachspielzeit (90.+1) scheiterte er mit einem Handelfmeter an MSV-Keeper Felix Wiedwald. Der 41-jährige Leitl war erst unter der Woche als Nachfolger des am Montag entlassenen Trainers Damir Buric vorgestellt worden und feierte gleich einen Sieg zum Einstand.

"Es war wieder eng, das hatten wir schon oft in Heimspielen. Aber am Ende zählt nur der Sieg" , sagte Fürths Julian Green der ARD. "Wir waren klar die bessere Mannschaft."