Am sechstletzten Spieltag verlor der Tabellenführer gegen den VfL Bochum mit 1:2 (0:0) und kassierte vier Tage nach dem 0:1 beim Vorletzten Darmstadt eine weitere Niederlage. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz könnte am Wochenende auf fünf Zähler sinken. Die Bochumer verbesserten sich nach sechs Spielen ohne Niederlage unter Trainer Robin Dutt zumindest vorübergehend auf Rang sechs.

Der erst vier Minuten zuvor eingewechselte Thomas Eisfeld (70.) und Ex-Fortune Robbie Kruse (75.) trafen für den VfL, Rouwen Hennings verkürzte per Foulelfmeter (80.). Eisfeld und Düsseldorfs Abwehrchef Kaan Ayhan sahen Gelb-Rot (87.). Funkel war trotz der Niederlage bemüht, nicht in Hektik zu verfallen: "Wir haben ein Spiel verloren, aber jetzt rappeln wir uns wieder auf" , sagte er bei sky, "wir arbeiten normal weiter. Es gibt keinen Grund, etwas zu ändern."

Bochums selbstbewusster Beginn

Die Gäste aus Westfalen begannen selbstbewusst und stellten das spielerisch etwas reifere Team. Der Tabellenführer agierte hektisch und ungeordnet. Den einzigen gefährlichen Torschuss einer zerfahrenen und insgesamt erschreckend schlechten ersten Halbzeit hatte aber immerhin die Fortuna, als Jean Zimmer per Volleyschuss verzog (30.). Die zweite Halbzeit begann für die Fortuna fast mit einem Schock, doch der in den vorherigen beiden Spielen fünf Mal erfolgreiche Lukas Hinterseer schoss nach 14 Sekunden um Zentimeter am Tor vorbei.

Fortuna nach der Pause stärker - und im Pech

Dies diente der Fortuna als Weckruf. Der Spitzenreiter spielte nun endlich beherzt nach vorne, der eingewechselte Florian Neuhaus sorgte für Struktur, der vor der Pause schlafmützige Benito Raman drehte am rechten Flügel richtig auf. Rouwen Hennings traf den Außenpfosten (52.), Ayhan köpfte an die Latte (56.). Dann verlor Düsseldorf wieder etwas den Faden und Joker Eisfeld traf aus mehr als 20 Metern, Kruse legte kurz darauf nach. Hennings' Strafstoß sorgte für eine spannende und mit den Platzverweisen hektische Schlussphase.