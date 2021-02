Unbedingt wieder aufsteigen - das ist das erklärte Saisonziel von Fortuna Düsseldorf. Doch im Spitzenspiel der 2. Liga hat sich die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler am Montagabend (08.02.2021) gegen Holstein Kiel erst einmal aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Die Rheinländer verloren mit 0:2 (0:1).

Alexander Mühling (36.) brachte die "Störche" per Foulelfmeter in Führung, Jae-sung Lee (47.) stellte den Endstand her.

Erste Heimniederlage für Düsseldorf

Kiel rückte in der Tabelle auf den dritten Platz vor, liegt nur wegen des schlechteren Torverhältnisses hinter dem punktgleichen VfL Bochum. Düsseldorf musste die erste Heimniederlage der Saison einstecken und hat jetzt schon sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Was auch daran liegt, dass die Fortuna in dieser Saison noch kein Spiel gegen die ersten vier Top-Mannschaften gewonnen hat.

Rösler: "Wir schreiben unsere Saisonziele nicht ab"

Düsseldorfs Stürmer Kenan Karaman sagte nach dem Abpfiff trotzig bei "Sky": "Wir geben uns auf keinen Fall geschlagen. Wir werden versuchen, das Feld von hinten aufzuräumen. Das ist uns schon einmal gelungen." Ins selbe Horn stieß Fortunas Trainer Rösler: "Wir schreiben unsere Saisonziele nicht ab. Tabellarisch tut die Niederlage aber weh." Kiels Trainer Ole Werner analysierte: "Wir haben heute eine sehr reife Leistung gezeigt. Insgesamt war es ein nicht unverdienter Sieg."

Sicherheit zuerst

Auf dem frisch verlegten Rasen unter dem geschlossenen Dach der Düsseldorfer Arena war die erste Halbzeit stark von der Taktik geprägt. Keine Mannschaft wollte ins offene Messer laufen, beiden war anzumerken, dass es ein Schlüsselspiel war - wobei der Druck auf die Fortunen nach dem ernüchternden 1:2 am vergangenen Spieltag beim Tabellenletzten Würzburger Kickers deutlich größer war.

Klare Torchancen blieben somit Mangelware. Nach einer knappen Viertelstunde näherten sich die Fortunen erstmals dem Kieler Tor an. Thomas Pledl (14.) steckte den Ball links in den Strafraum auf Stürmer Rouwen Hennings durch, dessen Flanke klärte Mikkel Kirkeskov vor dem lauernden Karaman.

In der 26. Minute kam Kiel dann mal zum Abschluss. Eine Direktabnahme von Janni-Luca Serra vom Elfmeterpunkt hielt Düsseldorfs Schlussmann Florian Kastenmeier sicher fest. Auf der Gegenseite versuchte es eine Minute später Matthias Zimmermann mit einem Schuss von der Strafraumgrenze, verzog aber.

Mühling verwandelt Elfmeter ganz cool

Den ersten echten Adrenalinschub gab es in der 35. Minute, als Düsseldorfs Verteidiger Kevin Danso im Strafraum Serra von hinten zwar nur leicht, aber ungeschickt an der Wade touchierte. Serra fiel, Schiedsrichter Sören Storks zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt - eine harte, aber vertretbare Entscheidung. Mühling chipte den Ball cool in die Mitte, Kastenmeier war mit den Fingerspitzen noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.

Blitz-Schocker nach dem Wiederanpfiff

Nur 80 Sekunden nach Wiederbeginn folgte der nächste Nackenschlag für die Fortuna. Fabian Reese passte von links in den Düsseldorfer Strafraum, wo Lee aus drei Metern erst an Kastenmeier scheiterte, den Ball im zweiten Anlauf aber über die Linie drückte.

Die Fortunen versuchten, sofort zu antworten. Eine Flanke von rechts verlängerte Düsseldorfs Karaman (53.) aus zwölf Metern auf die lange Ecke. Kiels Keeper Ionannis Gelios wäre nicht mehr an den Ball gekommen, der jedoch knapp am Pfosten vorbeirauschte.

Karaman vergibt Riesenchance

Auch die nächste Großchance zum Anschlusstreffer vergab Karaman (69.). Nach Pass von Joker Dawid Kownacki verlängerte er den Ball per Hacke aus drei Metern aufs Kieler Tor, fand in Gelios aber seinen Meister. Auf der Gegenseite hätte Serra (74.) das Spiel entscheiden können, scheiterte aber aus kurzer Distanz erst per Kopf an Kastenmeier und stocherte den zweiten Ball am Tor vorbei.

Düsseldorf offensiv nicht zwingend

Als Pledl (78.) freistehend im Kieler Strafraum einen Kopfball aus fünf Metern weit neben das Tor setzte, zeichnete sich ab, dass es mit der Wende nichts mehr werden würde. Unterm Strich blieben die Rheinländer offensiv einfach zu harmlos, um die beste Defensive der 2. Liga ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Mittelfeldstratege Alfredo Morales, der kurzfristig wegen muskulärer Probleme passen musste, fehlte mit seinen Pässen in die Spitze.

Kiel dagegen agierte im Stile einer Spitzenmannschaft unaufgeregt, abgezockt und in allen Mannschaftsteilen gut organisiert. Und so blieb der Pokal-Viertelfinalist als einziges Team der ersten drei deutschen Ligen auswärts ungeschlagen und voll im Aufstiegsrennen.

Düsseldorf spielt nun am Samstag (13.02.2021) um 13 Uhr bei Jahn Regensburg. Kiel muss schon tags zuvor um 18.30 Uhr daheim gegen die Würzburger Kickers ran.