Sein Gegenüber Uwe Rösler adelte den HSV als "die beste Mannschaft der Liga. Sie stehen zurecht da oben und haben auch die besten Voraussetzungen." Die Hamburger bestätigten Röslers Erwartungen.

Ball gut laufen gelassen

Die Rothosen ließen den Ball gekonnt laufen und drangen vor allem über Sonny Kittel und Jeremy Dudziak immer wieder gefährlich in den Düsseldorfer Strafraum ein. Sie fanden jedoch nicht ihren Torjäger Simon Terodde (17 Saisontreffer), der mit einem Doppelpack das Hinspiel gegen seinen Ex-Klub entschieden hatte (2:1). Auch mit etwas Glück verhinderte die Fortuna trotz eklatant weniger Ballbesitz bis zur Pause Schlimmeres.

Den ersten - wenn auch wenig gefährlichen - Schuss auf das Tor verzeichnete sogar Düsseldorf durch Kevin Danso in der 45. Minute. Nach dem Seitenwechsel verflachte das Geschehen zusehends. Beide Teams schienen mit dem Remis und der Ausdehnung ihrer Serien - der HSV war zuvor siebenmal ungeschlagen geblieben, Düsseldorf achtmal - leben zu können. In den Schlussminuten war dann aber noch einmal die Fortuna am Drücker, doch Sven Ulreich im HSV-Tor parierte zweimal hervorragend gegen die Kopfbälle von Kenan Karaman und Luka Krajnc.

Hamburg jetzt gegen Paderborn

Düsseldorf muss nun am kommenden Freitag (29.01.2021) zu den Würzburger Kickers, Hamburg hat tags darauf den SC Paderborn zu Gast.