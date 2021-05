Hannover 96 hat seinen ersten Sieg nach zuletzt drei Niederlagen gefeiert - und dem FC St. Pauli einen weiteren Dämpfer verpasst. Die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak gewann das tabellarisch bedeutungslose Duell am vorletzten Spieltag dank zweier kurioser Treffer durch Marvin Ducksch (13.) und Niklas Hult (59.) auswärts mit 2:1 (1:0).

Guido Burgstaller traf für St. Pauli (70.), in der Schlussphase sah der Hamburger James Lawrence (80.) wegen Foulspiels Gelb-Rot. Für St. Pauli, bis zuletzt noch bestes Team der Rückrunde, war es nach dem 0:4 gegen Holstein Kiel der nächste Rückschlag im Saisonendspurt. Hannover gewann erstmals seit Februar wieder ein Auswärtsspiel.

Ducksch profitiert von Torwart-Patzer

In einer munteren ersten Hälfte verpasste zunächst 96-Torjäger Ducksch bei einer Doppelchance die Führung (8.). Fünf Minuten später profitierte er dann von einem Patzer des unglücklichen Dennis Smarsch, der bei einem Klärungsversuch in seinem ersten Zweitliga-Spiel am Ball vorbei sprang.

Ducksch musste nur noch ins leere Tor einköpfen. Für die Entscheidung sorgte eine hohe Flanke von Hult, die sich über Hannovers Abwehr hinweg ins lange Eck senkte. Burgstaller, der schon im Hinspiel getroffen hatte, gelang nur noch der Anschluss.

St. Pauli muss kommenden Sonntag (23.05.21) bei Jahn Regensburg ran, Hannover empfängt den 1. FC Nürnberg.