Der eingewechselte Jan-Marc Schneider traf am Sonntag (27.10.2019) nach einem Eckball, den der mitstürmende Torwart Alexander Meyer auf ihn verlängerte, zum 1:1 (0:1). In der Tabelle rangieren die Oberpfälzer nach ihrem Happy End mit 15 Punkten weiter vor den Franken (14), die kurz vor dem ersten Heimerfolg nach zwei Monaten standen. Kapitän Hanno Behrens hatte den "Club" in der 38. Minute in Führung geköpft.

Regensburgs Jan-Marc Schneider lobte am ARD-Mikro die Langläuferqualitäten seiner Mannschaft: "Ich denke, hinten raus sind wir sowieso sehr gut konditionell, und das zeichnet uns im Moment aus." Nürnbergs Michael Frey gab sich trotz der Enttäuschung über den späten Ausgleich kämpferisch: "Wir müssen sofort nach vorne schauen."