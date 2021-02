1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 0:0

1. FC Nürnberg mit Nullnummer gegen Braunschweig

Der 1. FC Nürnberg hat auch gegen Eintracht Braunschweig seinen ersten Heimsieg in diesem Kalenderjahr verpasst. In einer an Torraumszenen armen Partie der 2. Fußball-Bundesliga mussten sich die Franken am Sonntag (28.02.2021) mit einem 0:0 begnügen.