Der HSV gewann am Freitag (26.10.2018) zum Auftakt des 11. Spieltags beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg mit 1:0 (0:0) und steht nun zumindest bis Samstag ganz oben. Das Siegtor am Freitag (26.10.2018) gelang Khaled Narey (77. Minute) für den HSV, der nach einem Platzverweis gegen David Bates (53.) lange in Unterzahl spielen musste. Magdeburg bleibt durch die Niederlage auf dem 15. Platz.