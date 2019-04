Nach drei Spielen ohne Pleite kassierte das Team von Trainer Michael Oenning wieder eine Niederlage. Der FCM unterlag gegen den SV Darmstadt 98 mit 0:1 (0:0). Marcel Heller (87.) erzielte das Siegtor für die "Lilien". Zuletzt war der FCM noch als strahlender Sieger beim Aufstiegsaspiranten Hamburger SV gefeiert worden, nun folgte der Stimmungskiller.

Viel Druck der Magdeburger

Die Gastgeber erwischten den besseren Start, entfachten viel Druck und schnürten die Hessen in der eigenen Hälfte ein. Allerdings brachte die Anfangs-Offensive nichts Zählbares. Im weiteren Verlauf gelang es Darmstadt, sich etwas aus der Umklammerung zu lösen. Der verletzungsbedingte Ausfall von Mittelfeldspieler Philip Türpitz bei den Hausherren in der 25. Minuten führte zudem zu einem Bruch im Spiel.

Elan war schnell dahin

Der Elan aus der Anfangsphase war nicht mehr sichtbar. Darmstadt kam auf, konnte allerdings die Abwehr der Sachen-Anhaltiner zunächst auch nicht knacken, doch dann traf Heller, nachdem Dursun einen Freistoß im Strafraum geschickt abtropfen ließ. Hellers Schuss wurde noch unglücklich abgefälscht.

So geht es weiter: Die Magdeburger müssen am Ostersonntag (21.04.2019) bei Jahn Regensburg ran. Der SV Darmstadt empfängt am gleichen Tag den VfL Bochum.