Bei seinem Comeback im Profiteam nach einer langwierigen Knieverletzung köpfte der 25-Jährige am Freitagabend in der 82. Spielminute das entscheidende 1:0 (0:0). FCI-Torwart Marco Knaller half mit einem Patzner nach einem langen, ungefährlichen Ball in den Strafraum allerdings entscheidend mit. Der Ingolstädter Konstantin Kerschbaumer hatte zuvor die Gelb-Rote Karte gesehen (77.).

Kritik an Leitl wächst

Die Gastgeber, deren Trainer Stefan Leitl spätestens seit dem Debakel gegen Bochum in der Kritik steht, müssen weiter auf den zweiten Saisonsieg warten.

Die erste Halbzeit war geprägt von Ungenauigkeiten und kleinen Fouls. Beide Teams erspielten sich keine zwingenden Torchancen. Thomas Pledl hatte in der 59. Minute die beste Chance für die Ingolstädter, doch sein Kopfball nach Flanke von Paulo Otavio ging knapp über das Gehäuse von Gästekeeper Robin Himmelmann.

Der FC Ingolstadt muss am kommenden Dienstag (25.09.18) beim 1. FC Köln antreten. Einen Tag später hat der FC St. Pauli den SC Paderborn zu Gast.