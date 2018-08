Die Zuschauer in Ingolstadt sahen am Freitag (31.08.2018) in der ersten Hälfte zwei schöne Tore. Zunächst brachte Thorsten Röcher nach einem Freistoß den FCI per Hacke herrlich in Führung (19. Minute), dann zeigte Pascal Terstroet sein Kämpferherz und verlud die halbe Ingolstädter Abwehr (38.).

Zweite Führung durch Lezcano

Zwanzig Minuten vor dem Ende ging der FCI wieder in Führung. Eine Ecke von Sonny Kittel wurde auf den zweiten Pfosten verlängert, wo Dario Lezcano freistand und beim Toreschießen keine Mühe hatte (70.).

Die Entscheidung für Ingolstadt besorgte in der 79. Minute Neuzugang Charlison Benschop, der nach einer tollen Hereingabe von Osawe nur noch den Fuß hinzuhalten brauchte. Der Auer Anschlusstreffer durch Dimitrij Nazarov aus der Distanz kam zu spät (90.)

Der FC Ingolstadt tritt nach der Länderspielpause am Sonntag (16.09.2018) beim VfL Bochum an. Erzgebirge Aue trifft zeitgleich auf den FC St. Pauli.