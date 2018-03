Ein Treffer von Kittel und ein weiteres Tor von Almog Cohen in der Nachspielzeit bescherten den Schanzern am Sonntag (18.03.2018) einen 4:2 (2:0)-Erfolg gegen Dynamo Dresden. Zuvor war der FCI in fünf Spielen ohne Sieg geblieben. Thomas Pledl und Tobias Schröck trafen außerdem für Ingolstadt, während Moussa Koné per Strafstoß und Florian Ballas die Tore für die Gäste von Dynamo Dresden erzielten.

"Ball einfach mal rausschlagen"

Der ganz groß aufspielende Kittel bereitete die Treffer von Cohen, Pledl und Schröck mustergültig vor. Der Mann des Tages meinte hinterher: "Egal, was ich heute bin. Wichtig ist nur, dass wir endlich wieder drei Punkte geholt haben."