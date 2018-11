Gegen defensive Gäste besorgte Almot Cohen nach einer schönen Kombination über die rechte Seite die Führung für die Ingolstädter (55.).

Arminia trat mit dem Ziel an, keinen Gegentreffer zu kassieren, was in der ersten Hälfte auch gelang. Allerdings litt dadurch auch das Offensivspiel merklich - Chancen waren vor der Pause Mangelware.