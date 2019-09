Nach dem zweiten Heimsieg in Folge orientiert sich der 1. FC Heidenheim in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga wieder nach oben. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gewann am Freitag (20.09.2019) zum Auftakt des siebten Spieltags verdient mit 1:0 (0:0) gegen Darmstadt 98 und steht vor den Spielen des Wochenendes zunächst nur einen Punkt hinter der Aufstiegszone.

In einer lange Zeit schwachen Partie erzielte Robert Leipertz mit einem haltbaren Schuss aus 20 Metern das Siegtor für den FCH (59. Minute). Darmstadt wartet weiter auf den ersten Auswärtssieg der Saison und rutschte auf den 15. Rang ab.