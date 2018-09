Mit dem 1:0 (1:0) beim 1. FC Heidenheim feierte der ehemalige Bundesligist von Trainer Dirk Schuster am vierten Spieltag seinen dritten Sieg. Der Treffer von Marcel Franke besiegelte am Sonntag (02.09.2018) schon in der 11. Minute die erste Saison-Niederlage der Heidenheimer.

Vor 10.350 Zuschauern hatten die Gäste einen glänzenden Auftakt erwischt und nutzten Abwehrdefizite der Heidenheimer nach einer Ecke zur Führung. Nach einer Hereingabe von Tobias Kemke vollstreckte Franke effizient.