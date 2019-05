Niederlage in Heidenheim - Ingolstadt muss in die Relegation

Ingolstadt verlor am 34. Spieltag beim 1. FC Heidenheim 2:4 (0:2) und reist am kommenden Freitag für das Relegations-Hinspiel zunächst nach Hessen, vier Tage später (beide 18.15 Uhr) steht das Rückspiel in Ingolstadt an. Patrick Mainka (27.), Robert Andrich (31.), Arne Feick (82.) und Robert Leipertz (88.) hatten vor 14.250 Zuschauern für die Gastgeber getroffen, Sonny Kittel (58.) und Marcel Gaus (75.) für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt. In der Nachspielzeit sah Heidenheims Robert Glatzel (90.+3) die Gelb-Rote Karte.

Der Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz wäre für die Ingolstädter, die lange in der Tabelle abgeschlagenen waren und zuletzt sechs Spiele in Folge ungeschlagen geblieben sind, nur bei einem Sieg plus Schützenhilfe möglich gewesen. Allerdings blieb diese Aus, der SV Sandhausen sicherte sich durch ein glückliches 2:2 (1:1) beim SSV Jahn Regensburg aus eigener Kraft den Klassenerhalt. Heidenheim verzeichnete mit 55 Punkten und Tabellenplatz fünf die beste Zweitliga-Saison seiner Vereinsgeschichte.

Manika per Hacke

Die Gastgeber hatten die Begegnung bestimmt und trafen mit der ersten Aktion durch Andrich (11.), das Tor wurde wegen einer Abseitspositionen aber korrekterweise aberkannt. Ingolstadt kam nach einem Standard durch Dario Lezcano (20.) zu seiner besten Gelegenheit, ehe Mainka kurios per Hacke und Andrich nach einem Konter erfolgreich waren. Bei Dauerregen kamen die Gäste nach der Pause besser in die Partie. Kittel und Gaus belohnten die Bemühungen und machten damit zumindest zwischenzeitlich Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt.