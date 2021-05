Sebastian Kerk erzielte am Sonntag (23.05.2021) nach knapp einer halben Stunde das wichtige Führungstor für den VfL - der Angreifer schoss einen Freistoß aus 18 Metern ins Tor.

Nazarov schlägt zweimal zu

Doch die Führung beruhigte die Niedersachsen nicht - im Gegenteil. Nach der Pause übernahm Erzgebirge Aue das Kommando. Dimitrij Nazarov mit einem Doppelpack (65. Minute/76.) beendete die Hoffnungen der Osnabrücker.

Der VfL Osnabrück muss nun in der Relegatin in zwei Spielen gegen den FC Ingolstadt darum kämpfen, auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga zu spielen. Für Aue war es vor der Partie um nichts mehr gegangen. Die Sachsen beendeten die Saison auf Tabellenplatz 13.