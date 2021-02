Erzgebirge Aue - VfL Bochum 1:0

Bochum stolpert im Aufstiegsrennen bei Erzgebirge Aue

Der VfL Bochum hat den zumindest vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Westfalen verloren am Freitag (19.02.2021) bei Erzgebirge Aue nach zuletzt zwei Siegen in Serie 0:1 (0:1).