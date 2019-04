Erzgebirge Aue - 1. FC Heidenheim 0:1

Heidenheim rückt nach Sieg in Aue näher an Rang drei

Der 1. FC Heidenheim bleibt ein Anwärter auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Nach dem Sieg in Aue ist der FCH dicht dran an Platz drei.