Aue hat damit einen Erfolg zum Jubiläum in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Es war am Samstag (06.03.2021) das 500. Zweitligaspiel für die Sachsen, die sich trotz des Remis mit 33 Punkten im Tabellenmittelfeld halten, Hannover hat 35 Punkte auf dem Konto. Philipp Ochs (24. Minute) erzielte den Treffer für Hannover, Pascal Testroet glich aus (64.).

Die Gäste waren im ersten Durchgang die aktivere Mannschaft und verdienten sich die Führung zur Pause. Ochs hatte aus rund 25 Metern zum 0:1 getroffen, nachdem Testroet im Anschluss an eine Ecke den Ball beim Klärungsversuch genau vor die Füße des Torschützen gespielt hatte. Die einzige Möglichkeit für die Sachsen vergab Florian Krüger, der in der 12. Minute aus spitzem Winkel an 96-Torwart Michael Esser scheiterte.