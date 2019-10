Durch den Heimsieg verteidigte Aue seinen vierten Tabellenplatz und bleibt in Reichweite der Aufstiegszone. Nürnberg verpasste einen Schritt nach vorne und bleibt nun fünf Punkte hinter Aue zurück.

Aue führte in der 87. Minute mit 3:2

Nach einer torlosen ersten Hälfte war Nürnberg durch Michael Frey in Führung gegangen (51.), bevor FCN-Verteidiger Asger Sörensen den Ball auf der Torlinie mit der Hand stoppte und die Rote Karte sah (61.). Dimitrij Nazarov verwandelte den fälligen Strafstoß (62.), Jan Hochscheidt sorgte für das 2:1 für Aue (75.).

Es begann eine denkwürdige Schlussphase. Johannes Geis erzielte für die nun in Unterzahl spielenden Nürnberger den Ausgleich zum 2:2 (78.). Doch Marko Mihojevic besorgte in der 87. Minute die erneute Auer Führung.

Zwei Elfmeter in der Nachspielzeit

Die Entscheidung war das aber noch lange nicht. in der 89. Minute traf Aues Mihojevic den Nürnberger Frey im Gesicht, nach Ansicht der Bilder in der Review-Area entschied Schiedsrichter Daniel Schlager aus Hügelsheim auf Strafstoß, Geis verwandelte zum 3:3 (90.+2).

Aber Aue schlug nochmal zurück: Florian Krüger köpfte das 4:3 in der vierten Minute der Nachspielzeit - und doch war die Dramatik dieses Spiels nicht an ihrem Ende angelangt. Bei einem letzten Angriff wurde Nürnbergs Felix Lohkemper im Strafraum zu Fall gebracht - wieder Elfmeter. Und diesmal scheiterte Frey an Aues Torwart Martin Männel (90.+10).

Aue in Darmstadt, FCN gegen Regensburg

Aue tritt nun am Freitag (25.10.2019, 18:30 Uhr) beim SV Darmstadt 98 an. Nürnberg empfängt am Sonntag um 13:30 Uhr den SSV Jahn Regensburg.