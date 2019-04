Vor 14.550 Zuschauern fanden beide Teams nur schwer ins Spiel. Dresdens Rico Benatelli, der im Sommer zum FC St. Pauli wechselt, sorgte mit einem Warnschuss für den ersten Höhepunkt (17.). Doch in Führung ging zehn Minuten später Aue.

Starke Vorarbeit von Duljevic

Nach einer starken Flanke von Philipp Riese stand Zulechner im Strafraum völlig frei und köpfte ins lange Eck. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit wurde Dresden wieder stärker, Baris Atiks Schuss (43.) wehrte Aue-Torwart Martin Männel stark ab.

Im zweiten Durchgang begann Dresden furios und kam prompt zum Ausgleich. Der eingewechselte Haris Duljevic setzte sich auf der rechten Seite gut durch und passte ins Zentrum, wo Röser mit der Hacke an Männel vorbei ins Tor traf.

Löwe trifft aus dem Rückraum

Dresden war fortan spielbestimmend und erspielte sich ein Chancenplus, nach einer schlecht abgewehrten Ecke fasste sich Löwe ein Herz und traf aus dem Rückraum, Berko machte dann in der Nachspielzeit im Alleingang den Deckel drauf.

Erzgebirge Aue hat nicht viel Zeit zum Regenerieren, schon am Freitag (05.04.19) steht die Auswärtsfahrt zu Arminia Bielefeld an. Die Dynamos haben zwei Tage länger Pause, ehe es am Sonntag zu Hause gegen den 1. FC Union Berlin geht.

Thema in: Sport am Sonntag, Deutschlandfunk, Montag, 01.04.19, 22.50 Uhr