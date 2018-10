Die Sachsen setzten sich am Samstag (27.10.2018) zuhause mit 1:0 (0:0) durch und blieben im dritten Spiel nacheinander ungeschlagen. Vor 8050 Zuschauern sorgte Jan Hochscheidt in der 66. Minute für den vierten Saisonsieg des FC Erzgebirge, der in der Tabelle an den Arminen vorbeizog und sich etwas von der Abstiegszone absetzen konnte. Dorthin bewegt sich Bielefeld nach der vierten Niederlage in Serie.

Torschütze Hochscheidt erklärte den Sieg am ARD-Mikro für "superwichtig" und erklärte die Auer Heimstärke als Schlüsselelement im Abstiegskampf: "Wir sind zuhause stark, und zuhause müssen wir die Punkte holen."