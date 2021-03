Kroos trifft zum Sieg

So blieb der Paukenschlag am Ende Felix Kroos vorbehalten. Der Bruder von Nationalspieler Toni Kroos legte sich in der 90. Minute den Ball zum Freistoß zurecht und schlenzte die Kugel aus 18 Metern in den linken Winkel zum 1:0. Es war der späte Siegtreffer der Eintracht. In der Nachspielzeit sah Sandhausens Alexander Zhirov auch noch die rote Karte wegen Nachtretens.

Braunschweig muss am nächsten Spieltag beim Karlsruher SC ran, Sandhausen erwartet dann Fortuna Düsseldorf.