Dynamo Dresden - Darmstadt 98 4:1

Dynamo besiegt Darmstadt deutlich

Dynamo Dresden hat am sechsten Spieltag der 2. Liga den Angriff des SV Darmstadt 98 an die Spitze gestoppt und ist nun selbst in Schlagdistanz zum oberen Tabellendrittel. Die Mannschaft von Maik Walpurgis gewann mit 4:1 (1:1).