Es war Rouwen Hennings überlassen, die Aufstiegsfeier mit einem satten Schuss einzuleiten. Der Angreifer traf beim 2:1 (1:0) bei Dynamo Dresden am Samstag (28.04.18) in der 90. Minute ins linke Eck. "Ein Tor ist immer geil, aber eines mit solchen Auswirkungen übertrifft alles", sagte Hennings. Florian Neuhaus hatte Düsseldorf in Führung gebracht (9.), Moussa Koné für Dresden ausgeglichen (64.). Mit 59 Punkten kann die Fortuna nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsplätze der 2. Liga verdrängt werden.

Düsseldorfer Spieler nach dem Schlusspfiff in Dresden

Die Düsseldorfer krönten eine Saison, in der sie bislang an 22 Spieltagen an der Tabellenspitze standen. Für den 64 Jahre alten Friedhelm Funkel, nach Jupp Heynckes (72) der älteste Trainer im deutschen Profifußball, ist es der sechste Bundesliga-Aufstieg seiner Karriere. Bereits wenige Minuten nach dem Schlusspfiff in Dresden hatte Funkel einen Teil seiner Stimmkraft bereits verloren. "Ein Aufstieg ist immer etwas Besonderes", krächzte er am "Sky"-Mikrofon: "Was die Mannschaft in dieser Saison geleistet hat, kann man nicht mit Worten beschreiben."

Zuletzt drei Niederlagen nacheinander