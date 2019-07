Neuzugang Nikola Dovedan (53. Minute) erzielte das Tor des Tages. Der Kopfballtreffer des Ex-Heidenheimers bescherte seinem neuen Team gemeinsam mit einem starken Torhüter Christian Mathenia die ersten drei Punkte der Saison.

Wenige Chancen - die aber hochkarätig

Die größte Möglichkeit für den "Club" im ersten Durchgang vergab Torjäger Mikael Ishak kurz vor dem Halbzeitpfiff. Zuvor hatte Dresdens neuer Torwart Kevin Broll nicht allzu viel zu tun. Torchancen blieben aber auch auf der anderen Seite Mangelware, da Dynamo seine Konter nicht konsequent genug zu Ende spielte.

Im zweiten Abschnitt nutzte Nürnberg seine erste gute Möglichkeit. Nach einer präzisen Flanke von Neuzugang Oliver Sorg war Dovedan per Kopf zur Stelle. Dresden erhöhte anschließend den Druck, fand vor 29.152 Zuschauern gegen die gut gestaffelte Defensive der Franken aber nur selten ein Durchkommen - und wenn das dann doch mal der Fall war, parierte Mathenia hervorragend wie in der 56. Minute bei einem abgefälschten Schuss von Baris Atik oder in der 85. Minute gegen Moussa Koné. In der Nachspielzeit hätte Nürnbergs Ondrej Petrak mit einem Kopfball an die Latte um ein Haar noch für ein zweites Tor des FCN gesorgt.

Dresden reist am nächsten Samstag (03.08.2019) zum Karlsruher SC, Nürnberg hat am Montag ein Heimspiel gegen den Hamburger SV.