Nur noch vier Punkte trennen die Zebras nach dem sechsten sieglosen Spiel in Folge vom unteren Relegationsplatz - und der Tabellen-16. 1. FC Heidenheim spielt am Sonntag (15.04.2018) noch gegen Fortuna Düsseldorf. Sandhausen dagegen steht nun gesichert im Tabellen-Mittelfeld, ohne große Hoffnungen Richtung Aufstieg, aber auch mit großem Vorsprung vor den Abstiegsrängen.

Klares Chancenplus für die Gäste

Die Sandhäuser erspielten sich zahlreiche Chancen und gingen durch Philipp Förster (39.) völlig verdient in Führung. Der MSV war besonders in der Abwehr oftmals überfordert und sorgte nur selten für Entlastung vor dem eigenen Tor.

Duisburg verzweifelt vor dem Kasten

Sandhausen jubelt gegen Dusiburg

Duisburgs Cauly Oliveira Souza traf noch den Innenpfosten (64.), alle weiteren Chancen vergaben die Zebras trotz ihrer großen Überlegenheit zum Teil fahrlässig. In der Nachspielzeit gelang den Gästen das 2:0 durch Stefan Kulovits (90.+2.).

MSV vor wichtigem Spiel in Aue

In der kommenden Woche tritt der MSV am Sonntag (22.04.2018, 13:30 Uhr) bei Erzgebirge Aue zu einem wichtigen Spiel im Abstiegskampf an, Sandhausen empfängt bereits am Samstag (21.04.2018, 13:00 Uhr) den abstiegsbedrohten SV Darmstadt.

Thema in: Sportschau, Das Erste, 14.04.18, 18.00 Uhr