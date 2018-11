MSV Duisburg - SC Paderborn 2:0

MSV Duisburg feiert ersten Heimsieg

Der MSV Duisburg hat seine schwarze Heimserie beendet. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht feierte am Samstag (03.11.2018) nach fünf Heimniederlagen in dieser Saison beim 2:0 (1:0) gegen den SC Paderborn den ersten Sieg und stellte den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze her.