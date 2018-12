MSV Duisburg - Holstein Kiel 0:4

Beim MSV gewannen die Störche verdient mit 4:0 (0:0). Kiel ist damit seit sechs Spielen ohne Niederlage. Der MSV ist Tabellen-15. und musste nach vier Spielen erstmals wieder als Verlierer den Platz verlassen.

Kiel am Ende hochüberlegen

In der 21. Minute forderte der MSV vehement Handelfmeter, nachdem Moritz Stoppelkamp eine Flanke hereingebracht hatte und der Ball Jonas Meffert an den Oberarm gesprungen war. Die Proteste waren allerdings vergeblich.

Nach dem torlosen ersten Durchgang konterte Kiel die Duisburger in der zweiten Hälfte aus. Janni Serra (60./77.), Kingsley Schindler (56.) und Lee Jae-Sung (89.) sorgten mit ihren Toren für die Entscheidung. Der Sieg war am Ende auch in dieser Höhe verdient.

MSV in Heidenheim, Kiel in Dresden

Für beide Teams geht es mit Auswärtsspielen weiter: Der MSV spielt am kommenden Samstag (08.12.2018) beim 1. FC Heidenheim, Kiel reist einen Tag später nach Dresden.