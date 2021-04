Felix Klaus (26.) und Kevin Danso (49.) erzielten die Tore für die Gastgeber, die mit nun 49 Punkten Druck auf den Hamburger SV (50) auf dem Relegationsplatz ausüben. Paulis Stadtrivale ist am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) noch gegen den SV Sandhausen im Rahmen des 30. Spieltags gefordert. Zudem hat der HSV wie auch die Düsseldorfer noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Die Gäste aus dem Norden, die zuvor vier Spiele in Folge gewonnen hatten, erwischten den besseren Start und hatten Feldvorteile.

Als der auffällige Kristoffer Peterson nach einem starken Solo abschloss und der abgewehrte Ball vor den Füßen von Klaus landete, geriet St. Pauli aber in Rückstand. Die Fortuna übernahm nun die Spielkontrolle und hatte weitere Chancen. Danso nutzte eine solche durch seinen Kopfball im Anschluss an einen Eckball kurz nach Wiederanpfiff. Das brachte den Gastgebern weitere Sicherheit, die Hamburger standen nun noch mehr unter Druck.

St. Pauli gegen Greuther Fürth, Düsseldorf in Paderborn

Die nächste Aufgabe für St. Pauli wird wieder schwer: Aufstiegsaspirant Greuther Fürth ist zu Gast am Millerntor (25.04.21, 13.30 Uhr), Düsseldorf ist bereits am Samstag wieder dran, dann müssen die Fortunen beim SC Paderborn ran (24.04.21,13.00 Uhr).