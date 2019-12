Dynamo Dresden - SV Sandhausen 1:1

Dresden verpasst Sieg gegen Sandhausen

Dynamo Dresden kommt in der 2. Fußball-Bundesliga auch unter Interimstrainer Heiko Scholz nicht in Tritt. Die Sachsen trennten sich am Sonntag (08.12.2019) mit 1:1 (1:1) vom SV Sandhausen und bleiben damit Tabellenletzter.